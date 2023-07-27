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لبنان

حواجز أمنية متنقلة في طرابلس

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:42
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تقيم القوى الامنية حواجز متنقلة في شوارع مدينة طرابلس حيث يعمل العناصر على التدقيق بالهويات والتشدد خاصة بالنسبة للسيارات ذات الزجاج الداكن المخالفة للقوانين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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