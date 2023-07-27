حواجز أمنية متنقلة في طرابلس

تقيم القوى الامنية حواجز متنقلة في شوارع مدينة طرابلس حيث يعمل العناصر على التدقيق بالهويات والتشدد خاصة بالنسبة للسيارات ذات الزجاج الداكن المخالفة للقوانين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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