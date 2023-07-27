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لبنان
لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة
Lebanon 24
27-07-2023
|
05:11
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو.
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