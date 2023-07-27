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لبنان

لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:11
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو.
 
 
وخلال اللقاء، جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما ملف رئاسة الجمهورية، ليغادر بعدها لودريان دون الإدلاء بتصريح.
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بدوره، جدد الرئيس نبيه بري بعد اللقاء لودريان التأكيد أن" كوة قد فتحت في الملف الرئاسي".
في سياق آخر، عرض بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع الوزير السابق غازي العريضي.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير والنائب السابق محمد نصر الله.
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