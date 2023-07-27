حملات مشبوهة لجمع التبرعات.. والاهالي يتحركون بهذه الطريقة اعتراضا

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قطع عدد من الاهالي طريق البداوي الدولي في الاتجاهين احتجاجاً على ما وصفوه "الحملة المشبوهة التي طالتهم بحجة جمعهم التبرعات واستغلالهم مرض الاطفال من ذوي الحاجات الخاصة"، مؤكدين ان "هذه الحملات غير صحيحة وهي افتراء وأن لديهم اوراقا رسمية مرخصة من الدولة اللبنانية".وأعيد فتح الطريق لاحقاً بعد أن شهدت إزدحاماً خانقاً لحركة السير.