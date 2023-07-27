وهاب: أزمتنا ستبقى مفتوحة في المستقبل القريب

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "هناك تعقيدات إستجدت في الإقليم على أكثر من محور وهذا يعني أن أزمتنا ستبقى مفتوحة في المستقبل القريب".

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