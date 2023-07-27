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لبنان

السيد: سلامة كان مدافعاً عن مافيا الدولة في كل المراحل

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:38
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقاً): "رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية أمس: " انا كبش محرقة "! كبش المحرقة بالمفهوم الشعبي هو الشخص الضعيف او الغبي الذي يضحّي به الزعران لإنقاذ أنفسهم، فهل كان رياض سلامة غبياً او ضعيفاً على مدى ٣٠ سنة حاكماً لمصرف لبنان، ام كان شريكاً متورّطاً وعالماً بكل السرقات والتجاوزات؟! كلا لم يكن سلامة لا غبياً ولا ضعيفاً، بل كان على الدوام صاحب قرار ومدافعاً شرساً عن سياسته المالية وعن مافيا الدولة في كل المراحل، حاملاً علناً شعار "الليرة بألف خير"، ومن ينتقدني متآمر على الاقتصاد والليرة".
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وأضاف: "المهم اليوم، اذا كان رياض سلامة صادقاً ويعتبر نفسه فعلاً كبش محرقة كما يدّعي، فليس عليه الا ان يسمّي للشعب اللبناني علناً أسماء زعران الدولة والمصارف الذين ضحّوا به، وسنكون في هذه الحال مدافعين عنه والى جانبه، وإن سكَتَ عنهم فهو يحتال على الناس ليُشفِقوا عليه… وفي اعتقادي أنه لن يُسمّي احداً".
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