ميقاتي: يجب أن يُعاد انتظام العمل المالي بطريقة طبيعية وأحثّ نواب الحاكم على عدم الاستقالة

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ، ورياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.

وأضاف في دردشة مع الصحافيين: نحن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس، ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية، وبالنسبة الى الجلسة التشريعية نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور.

وتابع: طلب وزير العدل هنري خوري يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان، وأنا أوّل من قلت إنّني لا أريد شرخاً في الداخل اللبناني وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام.

وحثّ ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة، وقال: "وفي حال الشّغور يستلم النائب الأول أمّا في حال تقاعس فيجب أن يستلم النائب الثاني".

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وتابع قائلا: "لا أخشى حصول قفزات كبيرة في سعر الصّرف ويُمكن استيعاب الكتلة النقدية بسرعة".



