Advertisement

لبنان

ميقاتي: يجب أن يُعاد انتظام العمل المالي بطريقة طبيعية وأحثّ نواب الحاكم على عدم الاستقالة

Lebanon 24
27-07-2023 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1091697-638260605490031474.jpeg
Doc-P-1091697-638260605490031474.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ، ورياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.

وأضاف في دردشة مع الصحافيين: نحن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس، ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية، وبالنسبة الى الجلسة التشريعية نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور.

وتابع: طلب وزير العدل هنري خوري يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان، وأنا أوّل من قلت إنّني لا أريد شرخاً في الداخل اللبناني وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام.

 

 وحثّ ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة، وقال: "وفي حال الشّغور يستلم النائب الأول أمّا في حال تقاعس فيجب أن يستلم النائب الثاني".

 
Advertisement
وتابع قائلا: "لا أخشى حصول قفزات كبيرة في سعر الصّرف ويُمكن استيعاب الكتلة النقدية بسرعة".

 

 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:48 | 2023-07-27
06:00 | 2023-07-27
07:53 | 2023-07-27
07:46 | 2023-07-27
07:43 | 2023-07-27
07:40 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website