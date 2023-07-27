الراعي عرض أموراً تربوية واقتصادية مع زواره

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عرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، التداعيات الاقتصادية والتربوية مع زواره في الصرح البطريركي في الديمان، حيث استقبل رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق يرافقه الدكتور ايليا ايليا اللذين قدما له كتاب المخطوطات المميز "الناموس الشريف".وبعد اللقاء، قال الدكتور وراق: "اتينا اليوم لأخذ بركة غبطة البطريرك كما جرت العادة مرحبين به في الشمال عرضنا معه الأمور التي يعاني منها الناس والبلاد بشكل عام وتحديدا القطاع الجامعي وقطاع التعليم العالي ،وشرحت له كل الصعوبات التي تواجهنا سواء العبء المالي على طلابنا او الأمور التي نكافح من أجلها كي نحافظ على أساتذتنا في جامعتنا وعلى المستوى الأكاديمي في لبنان لأننا نعتبر ذلك من الأمور الأساسية التي تخدم روح لبنان".واستقبل البطريرك الراعي أيضا الدكتور بول سالم وعرض معه الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها.