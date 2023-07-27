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لبنان

لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف مسبح الرئيس لحود الاولمبي استمعت الى هوفنانيان وفتفت

Lebanon 24
27-07-2023 | 07:43
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 التأمت لجنة "تقصي الحقائق النيابية" في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: وضاح الصادق، جهاد بقرادوني،الياس حنكش وبيار بو عاصي.
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واستمعت اللجنة الى وزيري الشباب والرياضة السابقين سيبوه هوفنانيان وأحمد فتفت، وذلك في سياق الاستماع الى المعنيين في الملف من وزراء وموظفين عامين وقطاع خاص".
 
وبعد الاجتماع، أكد أبي رميا أن "مسار الاستماع الى المعنيين بدأ اليوم وسيستمر في جلسات دورية أسبوعية حتى الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة".
 
 
وقال:"أطلعنا اليوم من الوزير هوفنانيان على كيفية اتخاذ القرار بإنشاء المسبح ووجهنا له الأسئلة وحصلنا على استيضاحات. اما الوزير فتفت فشرح لنا كيف طلب نقل الملف الى مجلس الإنماء والإعمار بعد ادراكه عدم قدرة الوزارة المالية والادارية على الاستمرار فيه. ولن استطيع الغوص في التفاصيل أكثر، لأن مسار جلسات اللجنة سري".
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