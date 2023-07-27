الضمان الاجتماعي: دفع 14 مليار ليرة بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات

أفاد المديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "التزاما منه بالوعود التي أطلقها في ما يتعلق بحماية حقوق المضمونين لتلقي عناية صحية لائقة، ودائما بحسب الامكانات المتاحة، وانطلاقا من كون علاج مرضى غسيل الكلى أولوية لا تتحمل التأجيل ولو ليوم واحد، وإيمانا منه بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات من مستشفيات وجهات ضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته الى كافة الدوائر المالية للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تم تحويل حوالي 14 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة. وبالتالي يؤكد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهريا لكافة المستشفيات في لبنان".

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وفي سياق متصل، طلب الدكتور كركي إلى جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أية فروقات مالية وبخاصة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100 في المائة من قبل الضمان.

كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق، لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية، وفقاً للبيان.