القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود.. وهذا ما تمّ ضبطه!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقّب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:- ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) حسب أقوالهبالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدّرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود دون لوحات-تبيّن أنها مسروقة-. وبتفتيشه، تم ضبط:- /10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.- /36/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.- /21/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.- /41/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.- مبلغ مالي وهاتف خلوي.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.