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لبنان

القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود.. وهذا ما تمّ ضبطه!

Lebanon 24
27-07-2023 | 08:14
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.
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بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقّب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:

- ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) حسب أقواله

بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدّرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود دون لوحات-تبيّن أنها مسروقة-. وبتفتيشه، تم ضبط:

- /10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.

- /36/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.

- /21/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.

- /41/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.

- مبلغ مالي وهاتف خلوي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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