ينقل مقربون من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عنه قوله أن التفاهم مع "حزب الله" قطع شوطًا متقدمًا جدًا، وأن أولى ثمار هذا التفاهم هو توافقهما على عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان عبر مجلس الوزراء. ويؤكد باسيل، وفق ما يُنقل عنه، أن هذا التفاهم سيشمل كل المواقع الأساسية، ومن ضمنها ملف رئاسة الجمهورية، وأن خيار ترشيح الوزير السابق ازعور قد أصبح من الماضي.

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