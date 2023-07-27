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لبنان

شيخ العقل التقى النائب الخير ومدير المخابرات

Lebanon 24
27-07-2023 | 09:01
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التقى  شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، النائب أحمد الخير وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان الدكتور الشيخ فايز سيف.
 
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وتناول البحث قضايا وطنية وعامة، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم، عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق ومدير مشيخة العقل الاستاذ ريّان حسن.

واوضح بيان للنائب الخير انه تم البحث في الشؤون الوطنية والإقليمية والدّوليّة، وتم "التأكيد المشترك على ثوابت دار الفتوى والنّداء الذي أطلقه سماحة مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة لضرورة التّمسك بالدستور واتفاق الطّائف ووحدة الموقف لما فيه المحافظة على الوطن من أي عبثٍ أو اضطراب، وأنّه لا بديل ولا خياراً ولا مشروعاً لنا إلّا مشروع الدّولة، على أن يبقى التّواصل مستمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

 كما التقى الشيخ أبي المنى مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان قهوجي، يرافقه رئيس فرع مخابرات بيروت العميد انطوان حنا والرائد نضال عجيب.
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