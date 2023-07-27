Advertisement

لبنان

الخارجية الفرنسية عن مهمة لودريان: وجه دعوة للقوى الفاعلة لعقد اجتماع في ايلول المقبل

Lebanon 24
27-07-2023 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1091756-638260751101785460.jpg
Doc-P-1091756-638260751101785460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت الخارجية الفرنسية بأنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وجّه دعوة للقوى الفاعلة لعقد اجتماع في أيلول المقبل" بحسب ما أفادت قناة الحدث على حسابها عبر "تويتر".

ولفتت الخارجية إلى أنّنا "نتحرك انطلاقا من دعم مجموعة أصدقاء لبنان الكامل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان صادر عن اجتماع ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
27/07/2023 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الاجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان في هذه اللحظات
lebanon 24
27/07/2023 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير جيولوجي لبنانيّ في تركيا... ماذا قال عن إنخفاض مستوى الأرض بعد زلزاليّ 6 شباط؟
lebanon 24
27/07/2023 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لسكاي نيوز عربية: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش
lebanon 24
27/07/2023 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

جان ايف لورديان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2023-07-27
05:00 | 2023-07-27
09:42 | 2023-07-27
12:10 | 2023-07-27
11:08 | 2023-07-27
11:01 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website