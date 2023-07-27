الخارجية الفرنسية عن مهمة لودريان: وجه دعوة للقوى الفاعلة لعقد اجتماع في ايلول المقبل

أكّدت الخارجية الفرنسية بأنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وجّه دعوة للقوى الفاعلة لعقد اجتماع في أيلول المقبل" بحسب ما أفادت قناة الحدث على حسابها عبر "تويتر".



ولفتت الخارجية إلى أنّنا "نتحرك انطلاقا من دعم مجموعة أصدقاء لبنان الكامل".

Advertisement