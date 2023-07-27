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لبنان

ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش

Lebanon 24
27-07-2023 | 09:42
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اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء، لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة قبل نهاية ولايته، مشيرا الى أنه على وزير المالية يوسف الخليل أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.
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 وقال الرئيس ميقاتي في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" إن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون، مؤكداً أنه لا تمديد للحاكم، مضيفا: "لن أرشح أي أسماء لمنصب حاكم المركزي وأترك ذلك لوزير المالية".
 
وتابع قائلا: "إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".
 
واعتبر ميقاتي أن اتفاق الطائف ما زال هو الأصلح للوضع في لبنان، ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية".

"تلفزيون العربي"

وقال الرئيس ميقاتي في حديث لـ "تلفزيون العربي": "أتفهم أنه ليس مرحّباً بتعيين حاكم للمصرف المركزي بغياب رئيس للجمهورية، ولدينا الإمكانيات اللازمة لاستيعاب ما قد يحدث بعد يوم الاثنين، عند انتهاء ولاية الحاكم".
 
ورأى أن "الحل الأمثل هو تعيين حاكم للمصرف، ولكن لن أسمح أن يشكل التعيين شرخا في المجتمع اللبناني"، مشيرا الى أنه "لم تتأكد بعد استقالة نواب الحاكم".
وقال: "سنرفض استقالة النائب الأول لحاكم المصرف المركزي إذا قدّمها وعليه أن يقوم بواجبه، وأنا لم أبحث أي إمكانية للتمديد لرياض سلامة بعد الاتفاق مع الصندوق الدولي، واتفقنا على لجم اي انفاق غير مجد في الموازنة".
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