"الشعب يريد إصلاح النظام" تكشف: قرار من القاضية غادة عون حول تقرير التدقيق الجنائي!

اعلنت جمعية "الشعب يريد اصلاح النظام" إنه بناء على الدعوى المقدمة من الجمعية ضد "منظومة حزب المصرف" كما جاء في البيان، وبناءً لطلب الجمعية، قررت القاضية غادة عون تكليف وزير المالية يوسف الخليل ايداع ملف التحقيق نسخة عن تقرير شركة "ألڤارز" المتعلق بالتدقيق الجنائي للوضع المالي في مصرف لبنان.

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