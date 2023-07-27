الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة



Advertisement بينما إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 92000 و92300 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 90400 و90700 ليرة للدولار الواحد.