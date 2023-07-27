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لبنان
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
27-07-2023
|
10:35
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 90400 و90700 ليرة للدولار الواحد.
بينما إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 92000 و92300 ليرة للدولار الواحد.
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