قائد الجيش استقبل وزير الداخلية القبرصي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، في اليرزة وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس لونانو على رأس وفد مرافق، بحضور السفير القبرصي بانايوتيس كيرياكو، وتناول البحث شؤونا مختلفة.

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