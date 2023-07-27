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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير الداخلية القبرصي

Lebanon 24
27-07-2023 | 10:49
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، في اليرزة وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس لونانو على رأس وفد مرافق، بحضور السفير القبرصي بانايوتيس كيرياكو، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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