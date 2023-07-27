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لبنان

اشكال يؤدي الى مقتل أحد المواطنين.. و"المعلومات" توقف مشتبها به

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:01
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داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي منزل المدعو "ا.ع" في مدينة الميناء حيث تم توقيفه، بحسب مراسلة "لبنان 24". 

يذكر ان الموقوف مطلوب للقضاء لاقدامه منذ ما يقارب الشهر على اطلاق النار في محلة الاسواق الداخلية في طرابلس اثر اشكال ادى الى مقتل المدعو "م.م". 
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واحيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص. 
 
 
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