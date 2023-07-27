تيمور جنبلاط استقبل وفداً من الجماعة الإسلامية: لضرورة الإسراع في انتخاب رئيس

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفدا من الجماعة الإسلامية، ضم رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، عضو المكتب السياسي عمر سراج، المسؤول الإعلامي الدكتور وائل نجم، المسؤول السياسي في بيروت باسم الحوت، ومسؤول الجماعة في جبل لبنان الشيخ أحمد فواز، بحضور النائبين بلال عبدالله ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.وشدد المجتمعون خلال اللقاء على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، كما تم البحث في "العلاقات الثنائية والأوضاع العامة".