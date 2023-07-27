خبير جيولوجي لبنانيّ في تركيا... ماذا قال عن إنخفاض مستوى الأرض بعد زلزاليّ 6 شباط؟

قال الخبير الجيولوجيّ طوني نمر عبر حسابه على "تويتر": "الحاقاً بما ذكرته في 21/3/2023 عن طوفان شوارع الاسكندرون، أؤكد ومن هناك أن مستوى أرض المدينة انخفض بين 50 سنتمتر و1 متر نتيجة زلزالي 6 شباط، مما جعل من مياه البحر في الشوارع. وها هي السلطات تقوم ببناء حائط للبحر (sea wall) للتخفيف من تأثير المياه وخاصة أثناء العواصف في الشتاء".

الحاقاً بما ذكرته في 21/3/2023 عن طوفان شوارع الاسكندرون، أؤكد ومن هناك أن مستوى أرض المدينة انخفض بين 50 سنتمتر و 1 متر نتيجة زلزالي 6 شباط، مما جعل من مياه البحر في الشوارع. وها هي السلطات تقوم ببناء حائط للبحر (sea wall) للتخفيف من تأثير المياه وخاصة أثناء العواصف في الشتاء. https://t.co/bEGPuR5ZTH pic.twitter.com/UEDY6K6jir — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) July 27, 2023 Advertisement