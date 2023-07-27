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لبنان

خبير جيولوجي لبنانيّ في تركيا... ماذا قال عن إنخفاض مستوى الأرض بعد زلزاليّ 6 شباط؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:08
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قال الخبير الجيولوجيّ طوني نمر عبر حسابه على "تويتر": "الحاقاً بما ذكرته في 21/3/2023 عن طوفان شوارع الاسكندرون، أؤكد ومن هناك أن مستوى أرض المدينة انخفض بين 50 سنتمتر و1 متر نتيجة زلزالي 6 شباط، مما جعل من مياه البحر في الشوارع. وها هي السلطات تقوم ببناء حائط للبحر (sea wall) للتخفيف من تأثير المياه وخاصة أثناء العواصف في الشتاء".
 
 
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