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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاري جونسون، أعلن أنّ القوات الروسية ستدمر مقاتلات "إف-16" المرسلة إلى كييف بسهولة، كما فعلت بمعدات "الناتو" الأخرى.وقال جونسون: "روسيا لديها آلاف المقاتلات التي يمكنها التعامل بسهولة مع مقاتلات "إف-16"، ولن يُغيّر تسليمهم أي شيء بالنسبة لأوكرانيا. ستكون مجرد لعبة أخرى لموسكو".وأشار إلى أنّ تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة أدى إلى حقيقة أن القوات الروسية خلال العملية الخاصة لم تجرد أوكرانيا من السلاح فحسب، بل حلف "الناتو" أيضا.وأكد أنّ كافة الأسلحة الغربية أثبتت أنها أهداف سهلة لموسكو وأظهرت عدم فعاليتها في النزاع الأوكراني.وأضاف أنّ الإرسال المخطط لمقاتلات غربية إلى القوات الأوكرانية هو نوع من لفتة سياسية تهدف إلى زيادة عقود الدفاع. (روسيا اليوم)