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لبنان

في عرمان.. حريق بجانب المسبح العسكري

Lebanon 24
27-07-2023 | 12:10
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إندلع حريق اعشاب يابسة بجانب المسبح العسكري في محلة عرمان ببلدة دير عمار ـ المنية.
 
 
وامتدت النيران إلى الاراضي المجاورة، قبل أن يعمل عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني على إخماده.
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