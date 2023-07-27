في عرمان.. حريق بجانب المسبح العسكري

إندلع حريق اعشاب يابسة بجانب المسبح العسكري في محلة عرمان ببلدة دير عمار ـ المنية.

وامتدت النيران إلى الاراضي المجاورة، قبل أن يعمل عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني على إخماده.