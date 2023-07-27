عاجل جداً.. هذا ما ستشهده محطات البنزين بعد انتهاء ولاية رياض سلامة

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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه "لا أزمة محروقات أبداً في ظل الكلام عن امكانية حدوث شغور في حاكمية مصرف لبنان، باعتبار أن المحطات تؤمن جزءاً أساسياً من دولاراتها من الزبائن فيما يتم تأمين الجزء الآخر عبر شرائه من السوق الموازية".وفي اتصال "لبنان24" معه، لفت أبو شقرا إلى أن "الاتصالات والاجتماعات مستمرة مع نقيب أصحاب المحطات حسن جعفر وأعضاء النقابة لتأمين استمرارية عمل كافة المحطات في مختلف المناطق اللبنانية، وسط تأكيد حصل مؤخراً على أهمية ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين جميع المعنيين في قطاع النفط بهدف تأمين سير العمل ومنعاً لحصول أي ارتباك في السوق وسط الحديث عن أزمة حاكمية البنك المركزي"ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع اسعار المحروقات، أوضح أبو شقرا أن "تخفيف منظمة "أوبك" لانتاج النفط أدى إلى ارتفاع أسعاره عالمياً ما انعكس زيادة في أسعار البنزين في لبنان".وأضاف: "وللاشارة فإن المحطات وخلال ارتفاع سعر الدولار أو في حال عدم صدور جدول للاسعار تلتزم باستمرارية العمل وتتحمل فارق السعر تلبية للمواطنين".وختم: "كل عوامل الاستقرار الآن موجودة على صعيد المحروقات، ونطمئن المواطنين بأن أزمة الحاكمية لن تؤثر على المحطات وعلى صعيد توافر المحروقات".