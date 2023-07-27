دولار السوق الموازية يواصل تراجعه.. ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 90000 و90300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 90400 و90700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.