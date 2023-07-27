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لبنان

بالصورة... صدمته دراجة ناريّة في صيدا

Lebanon 24
27-07-2023 | 13:21
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صدمت دراجة نارية المواطن أدهم.ن.، في شارع دلاعة في صيدا.
 
 
وقد أدى الحادث إلى تعرضه لإصابات، وأُسعِفَ من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، ومن ثم نُقل إلى مستشفى الهمشري.
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