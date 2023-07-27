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لبنان

يونان ترأّس القداس الذي احتفل به المطران ناصيف بمناسبة الذكرى الـ31 لرسامته الكهنوتية

Lebanon 24
27-07-2023 | 14:13
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ترأس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، القداس الإلهي الذي احتفل به صاحب السيادة مار فولوس أنطوان ناصيف الأكسرخوس الرسولي في كندا، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرسامته الكهنوتية، وذلك على مذبح كاتدرائية مار أفرام السرياني في لافال – مونتريال، كندا.
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بعد الإنجيل المقدّس، تأمّل غبطة أبينا البطريرك بسيرة حياة القديسة حنّة والدة العذراء مريم، والتي تحتفل الكنيسة بعيدها في السادس والعشرين من شهر تمّوز، ولها مزار في مدينة كيبيك في كندا يقصده المؤمنون للصلاة ونيل البركة، متوقّفاً عند سيرة حياتها المفعمة بالبرارة والنقاوة، ولافتاً إلى أنّها شفيعة لنا تحثّنا على محبّة الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات وإكرامهم.
ونوّه غبطته إلى الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للرسامة الكهنوتية لسيادة المطران أنطوان ناصيف، مقدّماً له التهنئة القلبية بهذه المناسبة المباركة، معبّراً عن المحبّة والتقدير له والفرح بمشاركته هذه الذكرى، مشيراً إلى أهمّية الرسامة الكهنوتية في حياتنا كمكرَّسين للرب، وكونها محطّة لتجديد العهد مع الرب بمتابعة الخدمة بما حبانا الله من مواهب ونِعَم وطاقات، فنوظّفها لخدمة الكنيسة، كما يفعل سيادته، ومتمنّياً له أعواماً مديدة بالصحّة والعافية والخير والبركة.
 
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