27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يونان ترأّس القداس الذي احتفل به المطران ناصيف بمناسبة الذكرى الـ31 لرسامته الكهنوتية
Lebanon 24
27-07-2023
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، القداس الإلهي الذي احتفل به صاحب السيادة مار فولوس أنطوان ناصيف الأكسرخوس الرسولي في كندا، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرسامته الكهنوتية، وذلك على مذبح كاتدرائية مار أفرام السرياني في لافال – مونتريال، كندا.
Advertisement
بعد الإنجيل المقدّس، تأمّل غبطة أبينا البطريرك بسيرة حياة القديسة حنّة والدة العذراء مريم، والتي تحتفل الكنيسة بعيدها في السادس والعشرين من شهر تمّوز، ولها مزار في مدينة كيبيك في كندا يقصده المؤمنون للصلاة ونيل البركة، متوقّفاً عند سيرة حياتها المفعمة بالبرارة والنقاوة، ولافتاً إلى أنّها شفيعة لنا تحثّنا على محبّة الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات وإكرامهم.
ونوّه غبطته إلى الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للرسامة الكهنوتية لسيادة المطران أنطوان ناصيف، مقدّماً له التهنئة القلبية بهذه المناسبة المباركة، معبّراً عن المحبّة والتقدير له والفرح بمشاركته هذه الذكرى، مشيراً إلى أهمّية الرسامة الكهنوتية في حياتنا كمكرَّسين للرب، وكونها محطّة لتجديد العهد مع الرب بمتابعة الخدمة بما حبانا الله من مواهب ونِعَم وطاقات، فنوظّفها لخدمة الكنيسة، كما يفعل سيادته، ومتمنّياً له أعواماً مديدة بالصحّة والعافية والخير والبركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
02:57 | 2023-07-27
27/07/2023 02:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
00:48 | 2023-07-27
27/07/2023 12:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما ستشهده محطات البنزين بعد انتهاء ولاية رياض سلامة
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما ستشهده محطات البنزين بعد انتهاء ولاية رياض سلامة
12:28 | 2023-07-27
27/07/2023 12:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت داخل مصعد في الأشرفيّة... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت داخل مصعد في الأشرفيّة... هذه تفاصيلها
12:48 | 2023-07-27
27/07/2023 12:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
01:01 | 2023-07-27
27/07/2023 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-07-27
القوى السياسية تتسلّى بلعبة الوقت.. فمن ينتصر؟!
15:34 | 2023-07-27
باسيل: رياض سلامة لن يجلس عاقلاً وسيُحاول التخريب على الدولار
15:30 | 2023-07-27
في صيدا... طفلٌ عمره 8 سنوات سقط من الطابق الرابع
15:24 | 2023-07-27
فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى أبي سمراء... ما الذي جرى؟ (صورة)
15:10 | 2023-07-27
إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟
15:04 | 2023-07-27
5 جرحى في حادث سير... شاهدوا ما حصل على أوتوستراد الصفرا منذ قليل
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 23:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 23:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 23:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact