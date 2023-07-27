بعدما فقد السيطرة على سيارته... طبيب يتعرّض لإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عنصراً من "حركة فتح" أطلق النار على طبيب عند مفرق حي الطوارئ في تعمير - عين الحلوة، بعدما فقد السيطرة على سيارته ودهس أحد المارة.والجدير بالذكر أنّ الطبيب يعمل في قسم الأشعة في مستشفى الهمشري في صيدا.