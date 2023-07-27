Advertisement

لبنان

بعدما فقد السيطرة على سيارته... طبيب يتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
27-07-2023 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1091864-638260962113408930.jpg
Doc-P-1091864-638260962113408930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عنصراً من "حركة فتح" أطلق النار على طبيب عند مفرق حي الطوارئ في تعمير - عين الحلوة، بعدما فقد السيطرة على سيارته ودهس أحد المارة.
 

والجدير بالذكر أنّ الطبيب يعمل في قسم الأشعة في مستشفى الهمشري في صيدا.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
متى يجب مراجعة طبيب الأسنان؟
lebanon 24
28/07/2023 01:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات مشددة عند مدخل عين الحلوة.. والأهالي يتذمرون
lebanon 24
28/07/2023 01:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة غير متوقعة للسير بـ"أقدامٍ حافية".. طبيب يُقدّم السر
lebanon 24
28/07/2023 01:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله استنكر الاعتداء "الوحشي" على الطبيب خالد الخطيب
lebanon 24
28/07/2023 01:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

طبيب

عين الحلوة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-27
17:08 | 2023-07-27
16:54 | 2023-07-27
16:22 | 2023-07-27
15:34 | 2023-07-27
15:30 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website