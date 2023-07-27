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لبنان

إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 15:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في الشويفات بسبب خلاف على أفضلية مرور، وقد أطلق أحد الأشخاص النار، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة.
 
 
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