إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في الشويفات بسبب خلاف على أفضلية مرور، وقد أطلق أحد الأشخاص النار، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة.

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