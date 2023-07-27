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لبنان

في صيدا... طفلٌ عمره 8 سنوات سقط من الطابق الرابع

Lebanon 24
27-07-2023 | 15:30
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سقط طفل عمره 8 سنوات من الطابق الرابع من مبنى في منطقة الفيلات في صيدا.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل أُصيب برضوض في أنحاء جسده، ونُقل إلى مستشفى الحكومي في صيدا لتلقي العلاج.
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طفل

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