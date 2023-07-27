في صيدا... طفلٌ عمره 8 سنوات سقط من الطابق الرابع

سقط طفل عمره 8 سنوات من الطابق الرابع من مبنى في منطقة الفيلات في صيدا.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل أُصيب برضوض في أنحاء جسده، ونُقل إلى مستشفى الحكومي في صيدا لتلقي العلاج.