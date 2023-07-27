فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى أبي سمراء... ما الذي جرى؟ (صورة)

هرعت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة بعد اندلاع حريق داخل مطعم "ابو عزام" في منطقة أبي سمراء في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

هذا وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق.