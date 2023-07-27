باسيل: رياض سلامة لن يجلس عاقلاً وسيُحاول التخريب على الدولار

اعتبر رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّه "كان أفضل أنّ يتمّ طرد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاسبته وسجنه على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا انّهم حاولوا أنّ يمدّدوا له ونحن من اكبر المساهمين بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي".
وأضاف باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء مع هيئة قضاء المتن: "سلامة لن يجلس عاقلاً، وسيُحاول التخريب على الدولار بما له من أدوات ليقول "ليكو بعدي كيف بتصير الليرة".
وقال: "منطقهم أنّ رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط السعر، مع العلم ان تكلفة ضبط السعر تُدفع من جيوب المواطنين وايداعاتهم بالمصارف، كذلك تمويل الدولة وموظفيها والهدر فيها".
وتابع باسيل: "يريدون الآن الاستمرار بالسياسة عينها عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم، اي هناك تمديد للشخص او تمديد للسياسة، "نفس الشيء"، ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء الى الاستقرار الطبيعي غير المزيف".
وأشار إلى أنّ "الحل عبر امرين اثنين، اولهما ان يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي او الاداري، والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من اي اجراء غير دستوري في الحكومة".
وقال: "اذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى حل واحد وهو بحسب القانون ان نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة. وغير مهم اذا استقال احدهم او لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة مهامهم".
وأضاف باسيل: "نواب الحاكم عبّروا بكتاب رسمي في 20 تموز انّهم غير مستعدّين لمخالفة القوانين والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وانّهم يريدون منصة صيرفة حقيقية وشفافة وغير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الاصلاحات القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون. ممتاز، "شو بدّنا احسن من هيك؟"