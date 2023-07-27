باسيل: رياض سلامة لن يجلس عاقلاً وسيُحاول التخريب على الدولار

اعتبر رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّه "كان أفضل أنّ يتمّ طرد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاسبته وسجنه على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا انّهم حاولوا أنّ يمدّدوا له ونحن من اكبر المساهمين بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي".

Advertisement

وأضاف باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء مع هيئة قضاء المتن: "سلامة لن يجلس عاقلاً، وسيُحاول التخريب على الدولار بما له من أدوات ليقول "ليكو بعدي كيف بتصير الليرة".

وقال: "منطقهم أنّ رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط السعر، مع العلم ان تكلفة ضبط السعر تُدفع من جيوب المواطنين وايداعاتهم بالمصارف، كذلك تمويل الدولة وموظفيها والهدر فيها".

وتابع باسيل: "يريدون الآن الاستمرار بالسياسة عينها عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم، اي هناك تمديد للشخص او تمديد للسياسة، "نفس الشيء"، ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء الى الاستقرار الطبيعي غير المزيف".