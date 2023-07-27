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لبنان
الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الشركاء لحثّ المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس
Lebanon 24
27-07-2023
|
16:22
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية".
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