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لبنان

اهتمام دبلوماسي وسياسي

Lebanon 24
27-07-2023 | 17:08
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يجري اهتمام دبلوماسي وسياسي بالمنطقة التي سينتقل إليها حاكم مصرف لبنان بعد 31 تموز، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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