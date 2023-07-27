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لبنان
لغط
Lebanon 24
27-07-2023
|
17:30
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يدور لغط، متمادٍ بالتفاعل، في مجموعات تنتمي إلى تيار معروف، على خلفية الجدوى من معاودة الحوار مع حزب كان شريكاً في تفاهم مع الطرفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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