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لبنان

القضاة يلوّحون بالاعتكاف

Lebanon 24
27-07-2023 | 22:39
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لم يتقاضَ القضاة المنحة المالية المقرّرة لهم لتعويضهم عن تدني الرواتب الشهرية عن شهر حزيران، ما دفع بعضهم إلى الترويج من جديد لمسألة الاعتكاف إلى حين إيجاد حل نهائي وجذري لاستمرارية هذه المنحة المالية.(الاخبار)
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سلامة: لم أمثل أمام القضاء الفرنسي كما فعلت ماريان الحويك لأنني لم أتبلغ حسب الأصول والمحامي في فرنسا طلب من القاضية أود بوريزي تبليغي وفق الأصول لكنها رفضت وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية
lebanon 24
28/07/2023 11:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ"فوري" ولن أجيب على أي سؤال حول "فوري" لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها
lebanon 24
28/07/2023 11:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: أين يتعاطف القضاء اللبناني معي في ظلّ وجود 14 دعوى ضدي والمراسلات التي وُجّهت للخارج لحجز أموالي؟
lebanon 24
28/07/2023 11:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: تبيَّن أنَّ التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج كان وراءها مجموعة استهدفتني لأسباب معيّنة وهذه المجموعة كلّفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدّم شكواه مع جمعيات "غبّ الطلب" وفي ظرف أسبوعين تم الإدعاء عليّ
lebanon 24
28/07/2023 11:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24

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