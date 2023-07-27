القضاة يلوّحون بالاعتكاف

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لم يتقاضَ القضاة المنحة المالية المقرّرة لهم لتعويضهم عن تدني الرواتب الشهرية عن شهر حزيران، ما دفع بعضهم إلى الترويج من جديد لمسألة الاعتكاف إلى حين إيجاد حل نهائي وجذري لاستمرارية هذه المنحة المالية.(الاخبار)