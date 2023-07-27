مروان خير الدين يتحرّك مجددا

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وبشكل مفاجئ، عاد رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين إلى حاصبيا من الباب نفسه الذي دخله عند ترشّحه في ألدورة الماضية: التبرعات والخدمات. فقدّم تبرّعات بآلاف الدولارات لبلديات عين جرفا والفرديس وحاصبيا، ومادة المازوت لبلدية الخلوات ولنوادٍ رياضية وجمعيات، كما تبرّع بمعدات لمستشفى حاصبيا الحكومي وتكفّل بتسديد الرواتب المتأخرة لموظفيه، فيما أُعيد فتح مكتب خير الدين لمراجعات العموم والتنسيق مع بلديات العرقوب وحاصبيا.