منافسة كتائبية قواتية.. فهل ستنعكس على "التحالف المعارِض"؟

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شهدت الأشهر الفائتة وخاصة منذ التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة وغيره من الملفات، تقاربا وتنسيقا بين حزبي" الكتائب اللبنانية" و" القوّات اللبنانية" بعد مرحلة طويلة من الجفاء السياسي منذ التسوية الرئاسية التي أتت بالعماد عون رئيسا للجمهورية، الا أن الأيام الفائتة أظهرت بوضوح عملية تنافس بين الحزبين وستشتد هذه المنافسة الديموقراطية في الأسابيع والأشهر المقبلة مع إقتراب موعد الانتخابات النقابية على منصب نقيب المحامين في الخريف.ووفق المعطيات، تحتدم المنافسة بين عضو مجلس النقابة الكتائبي فادي المصري الذي رشحه المكتب السياسي الكتائبي لهذا المنصب، ومرشح القوات اللبنانية المحامي عبدو لحود كما ان كوادر الحزبين تنشط في كسب تأييد المحامين، عبر لقاءات لشرح البرامج الانتخابية.ووفق المعطيات فان المعركة ستكون على أوجها في شقها النقابي بسبب فاعلية الماكينات الإنتخابية للحزبين. لكن المصدر أكد "أن المنافسة النقابية لن تفسد في السياسة المعارِضة وداً".