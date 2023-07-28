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لبنان

إيجابية مفتعلة أم انتظار طويل للتسوية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2023 | 01:30
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يتم في بعض الأوساط السياسية والإعلامية تداول احاديث عن أن التسوية الرئاسية ستبصر النور قريباً وان شهر ايلول سيكون شهر وصول الرئيس الى قصر بعبدا، لكن يبدو ان هذه الايجابية مفتعلة.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن ما يتم تداوله ناتج عن تحليل يؤكد أن التسويات الاقليمية وتحديدا التسوية الايرانية- الاميركية لن تتأخر أكثر، وأن شهر ايلول سيكون شهر التسويات في المنطقة، وهذا الواقع سيطال لبنان".
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وترى المصادر" ان الاجواء الفرنسية توحي ايضا بهذا التحليل، لكن كل ذلك غير مبني على اي معلومات ثابتة، بل على العكس من ذلك ، ثمة من يرى ان انتظار موعد التسوية سيكون طويلا جدا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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