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لبنان

حراك سياسي "مستقبلي": هذا الامر ممنوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2023 | 01:45
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لا يزال تيار المستقبل يلتزم بشكل علني بالامتناع عن القيام بأي نشاطات سياسية، لكن في الوقت نفسه فإن بعض القياديين الاساسيين في "التيار" يعملون بشكل مكثف لمنع حصول أي عملية "وراثة" للحالة الشعبية "المستقبلية".
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وتقول المصادر "ان قيادات تيار المستقبل تعمل على قاعدة ان العمل السياسي عائد بغض النظر عن التوقيت، وان قصة "التيار" لم تنته بعد، وعليه فإن تجميد العمل السياسي هو محطة سياسية مرحلية بحد ذاتها، لذلك يجب ان تبقى القاعدة الشعبية ل"المستقبل" على حالها.
وترى المصادر" أن تواصل "تيار المستقبل" غير الرسمي مع قيادات واحزاب فاعلة مستمر، حتى ان علاقته ببعض النواب متينة جدا من دون ان يعني ذلك ان "التيار" يساهم في تقرير مواقف هؤلاء النواب من الاستحقاقات المطروحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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