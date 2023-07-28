Advertisement

لبنان

وزير مستاء من الفشل المسيحي!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1091966-638261312346239899.jpg
Doc-P-1091966-638261312346239899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّر وزير سابق، طُرح إسمه لتولّي حاكميّة مصرف لبنان، خلال دردشة خاصة، عن استيائه الشديد من "الفشل المسيحي في التعاطي مع مسألة الحاكم بعد نهاية ولاية رياض سلامة"، متسائلاً: "هل يريد مَن ينادي بحارس قضائي على البنك المركزي إلحاق مصيره بمصير شبيه بتلفزيون لبنان؟".
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-07-28
04:00 | 2023-07-28
03:59 | 2023-07-28
03:28 | 2023-07-28
03:28 | 2023-07-28
03:22 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website