وزير مستاء من الفشل المسيحي!

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عبّر وزير سابق، طُرح إسمه لتولّي حاكميّة مصرف لبنان، خلال دردشة خاصة، عن استيائه الشديد من "الفشل المسيحي في التعاطي مع مسألة الحاكم بعد نهاية ولاية رياض سلامة"، متسائلاً: "هل يريد مَن ينادي بحارس قضائي على البنك المركزي إلحاق مصيره بمصير شبيه بتلفزيون لبنان؟".