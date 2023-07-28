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لبنان

صرافو الفئة الاولى متخوّفون ويشكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2023 | 02:45
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يشكو عدد من صرافي الفئة الأولى من جمود سوق الصيرفة. 
وتفيد المعطيات"أن هؤلاء متخوفون من تكدّس مليارات الليرات اللبنانية لديهم ، بعد فرملة البنوك عمليات الصيرفة للأفراد وحتى للشركات فور شيوع الاخبار عن  إمكانية توقف "منصة صيرفة" نهائياً بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبقاء أموال العملاء محجوزة في المصارف ،مع إحتمال إرتفاع  سعر صرف الدولار اذا لم يكن هناك إنتقال هادئ لحاكمية مصرف لبنان".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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