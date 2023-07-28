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لبنان

تغيّر في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 02:07
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صدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وباتت على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 1711.000 (+10000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 1750.000 (+10000)
- المازوت: 1493.000 (+9000)
- الغاز:    816.000 (-14000)
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