حصدت النجمة اللبنانية نجوى كرم جائزة جديدة من "غينيس" من خلال أطول رداء في العالم قبيل الحفل الذي تحييه اليوم الجمعة في الدورة 37 من "مهرجان جرش" في الأردن.

تصريح إدارة غينيس للأرقام القياسية#نجوى_كرم_في_جرش pic.twitter.com/ixjMIg6NJf — Star Arab World (@StarArabWorld) July 27, 2023 Advertisement

فالفستان الذي جمع بين الفخامة والأناقة، والأنوثة أيضاً، هو عبارة عن جمبسوت أبيض اللون مع أكتاف بتصميم معدني باللون الذهبي، وحزام معدني، ومزود بإكستنشن أبيض طويل للغاية يصل طوله إلى 55.7 متر، ما سمح لها بالدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولقبت فيها بصاحبة الرداء الأبيض، وتم تكريمها بالفعل في أثناء حفل الاستقبال.

وأوضح ممثل موسوعة "غينيس" خلال تقديمه الدرع التكريمية لكرم، أنها أول مطربة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي من قبل من "غينيس" أيضاً، ليستدرك قائلاً إنها "الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث".