حصدت النجمة اللبنانية نجوى كرم جائزة جديدة من "غينيس" من خلال أطول رداء في العالم قبيل الحفل الذي تحييه اليوم الجمعة في الدورة 37 من "مهرجان جرش" في الأردن.
فالفستان الذي جمع بين الفخامة والأناقة، والأنوثة أيضاً، هو عبارة عن جمبسوت أبيض اللون مع أكتاف بتصميم معدني باللون الذهبي، وحزام معدني، ومزود بإكستنشن أبيض طويل للغاية يصل طوله إلى 55.7 متر، ما سمح لها بالدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولقبت فيها بصاحبة الرداء الأبيض، وتم تكريمها بالفعل في أثناء حفل الاستقبال.
وأوضح ممثل موسوعة "غينيس" خلال تقديمه الدرع التكريمية لكرم، أنها أول مطربة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي من قبل من "غينيس" أيضاً، ليستدرك قائلاً إنها "الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث".
ونسقت كرم مع هذه الإطلالة تسريحة أنيقة، وهي تسريحة الشعر الويفي، مع تثبيت جديلتين من جانبي الشعر على مؤخرة الرأس، وترك خصل منسدلة بنعومة على جانبي الوجه بشكل أنثوي.
أما بالنسبة لمكياجها، فقد اختارت مكياج عيون ذهبي لامع، مع تحديد عينيها بالكحل الأسود والآيلاينر الفحمي، وكذلك الرموش الكثيفة، ولمسة من أحمر الشفاه النيود.