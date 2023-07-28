15 دولاراً يومياً لهؤلاء في لبنان.. والعملُ داخل "وزارة"!

علِم "لبنان24" أنَّ إحدى المنظمات الدّولية التابعة للأمم المتحدة باتت تعملُ نيابةً عن موظفي إحدى الوزارات الأساسيّة بهدف إنهاء أعمالٍ متراكمة منذ السنوات الماضية، باعتبار أنّ الموظفين الأساسيين لا يحضرون إلى عملهم سوى يومين فقط أسبوعياً.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ هذه المنظمة إستعانت بمتطوعين لإنجاز أعمال الوزارة، على أن تستمرّ مهمّتهم لمدة شهرين فقط من دون معرفة ما إذا كان هناك تجديدٌ لعقود التعاون أم لا.