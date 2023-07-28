بعد تراجعه مساء أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 90.200 و 90.500 ليرة للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 90.000 و90.300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.