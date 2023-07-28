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لبنان

بعد تراجعه مساء أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 02:48
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 90.200 و 90.500 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس  ما بين 90.000 و90.300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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