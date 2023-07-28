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لبنان

مصادرة بقرة في أبي سمراء اليوم.. والسبب؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 02:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من شرطة بلدية طرابلس تؤازرها دورية من قوى الامن الداخلي، صادرت صباح اليوم بقرة في منطقة ابي سمراء واقتادت صاحبها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على ان تستكمل الحملة لاحقاً.
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وتأتي هذه الحملة بعد قرار توجيه انذارات لمالكي الأبقار الشاردة على الطرقات العامة في شوارع مدينة طرابلس.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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