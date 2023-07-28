مصادرة بقرة في أبي سمراء اليوم.. والسبب؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من شرطة بلدية طرابلس تؤازرها دورية من قوى الامن الداخلي، صادرت صباح اليوم بقرة في منطقة ابي سمراء واقتادت صاحبها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على ان تستكمل الحملة لاحقاً.وتأتي هذه الحملة بعد قرار توجيه انذارات لمالكي الأبقار الشاردة على الطرقات العامة في شوارع مدينة طرابلس.