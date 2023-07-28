بشأن لبنان.. هذا ما سيحدثُ داخل إسرائيل بعد يومين

كشفَ موقع "bhol" الإسرائيليّ في تقريرٍ له، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُجري نقاشاتٍ طارئة يوم الأحد المقبل هدفها البحث في وضع الحدود مع لبنان و "حزب الله".

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وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّه من المتوقع أن يحضر الإجتماع الذي سيرأسهُ نتنياهو كبارُ المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس هيئة العمليّات عوديد باسيوك إلى جانب أفرادٍ آخرين من العسكريين.

وستُركّز المناقشات على الوضع القائم بين لبنان وإسرائيل، كما سيراجع المجتمعون مدى تآكل الرّدع الإسرائيلي ضدّ حزب الله منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ الهدف من الإجتماع المُقرر هو تقديم استعراض يُظهر تصاعد التهديدات عند الجبهة مع لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما من المُقرر أن يُقدّم كبار المسؤولين الأمنيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي إحاطة بكامل التفاصيل المتعلقة بالوضع الأمني عند الحدود، كما سيجري تقديم عرضٍ كامل لموضوع خيمة "حزب الله" القائمة في منطقة مزارع شبعا.

ووفقاً للموقع، فإنَّ ممثلي الجيش الإسرائيلي سيؤكدون خلال الإجتماع أنَّ فرصة نشوب صراعٍ مع "حزب الله" في لبنان هي الأعلى منذ العام 2006، كما سيتمّ تقديم تقديرات مفادُها أنّ أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله قد يتصرّفُ بشكل أكثر عدوانية لمحاولة تحدّي إسرائيل وتوسيع المواجهة معها وذلك وسط الإنقسامات الحادّة التي تواجهها في الوقتِ الرَّاهن.