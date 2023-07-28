Advertisement

لبنان

بشأن لبنان.. هذا ما سيحدثُ داخل إسرائيل بعد يومين

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2023 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1091994-638261359427192968.jpg
Doc-P-1091994-638261359427192968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفَ موقع "bhol" الإسرائيليّ في تقريرٍ له، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُجري نقاشاتٍ طارئة يوم الأحد المقبل هدفها البحث في وضع الحدود مع لبنان و "حزب الله".
Advertisement
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّه من المتوقع أن يحضر الإجتماع الذي سيرأسهُ نتنياهو كبارُ المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس هيئة العمليّات عوديد باسيوك إلى جانب أفرادٍ آخرين من العسكريين. 
وستُركّز المناقشات على الوضع القائم بين لبنان وإسرائيل، كما سيراجع المجتمعون مدى تآكل الرّدع الإسرائيلي ضدّ حزب الله منذ حرب لبنان الثانية عام 2006. 
وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ الهدف من الإجتماع المُقرر هو تقديم استعراض يُظهر تصاعد التهديدات عند الجبهة مع لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما من المُقرر أن يُقدّم كبار المسؤولين الأمنيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي إحاطة بكامل التفاصيل  المتعلقة بالوضع الأمني عند الحدود، كما سيجري تقديم عرضٍ كامل لموضوع خيمة "حزب الله" القائمة في منطقة مزارع شبعا.
ووفقاً للموقع، فإنَّ ممثلي الجيش الإسرائيلي سيؤكدون خلال الإجتماع أنَّ فرصة نشوب صراعٍ مع "حزب الله" في لبنان هي الأعلى منذ العام 2006، كما سيتمّ تقديم تقديرات مفادُها أنّ أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله قد يتصرّفُ بشكل أكثر عدوانية لمحاولة تحدّي إسرائيل وتوسيع المواجهة معها وذلك وسط الإنقسامات الحادّة التي تواجهها في الوقتِ الرَّاهن. 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-07-28
04:00 | 2023-07-28
03:59 | 2023-07-28
03:28 | 2023-07-28
03:28 | 2023-07-28
03:22 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website