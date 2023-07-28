في قيادة الفوج المجوقل... "يوم مفتوح" ينظمه الجيش

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، تنفيذ يوم مفتوح "Open Day" في قيادة الفوج المجوقل في ثكنة داني حرب- غسطا، لشباب من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تخلله تنفيذ نشاطات عسكرية مختلفة.

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