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لبنان

في قيادة الفوج المجوقل... "يوم مفتوح" ينظمه الجيش

Lebanon 24
28-07-2023 | 03:28
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، تنفيذ يوم مفتوح "Open Day" في قيادة الفوج المجوقل في ثكنة داني حرب- غسطا، لشباب من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تخلله تنفيذ نشاطات عسكرية مختلفة.
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