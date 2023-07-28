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لبنان
فضل الله: محاولة الفرض والتحدي والاستفزاز لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج مطلوبة
Lebanon 24
28-07-2023
|
03:59
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله:" لدينا اليوم حوارات ثنائية نحاول من خلالها تبديد الهواجس، والوصول إلى مشتركات، والتوافق على بعض النقاط من أجل أن نؤمّن الأرضية المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه من خلال الانتخاب، يمكن أن نشكل حكومة جديدة وتبدأ بوضع المعالجات، ولا نريد لفترة الشغور الرئاسي".
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واكد خلال المجلس العاشورائي الذي أقيم في حسينية بلدة حاريص الجنوبية، أن" يدنا ممدودة، وعقلنا منفتح، وجاهزون للتلاقي والتوافقات على قاعدة المصلحة اللبنانية، ومن خلال الإرادة اللبنانية، وأن أي محاولة للفرض والتحدي والاستفزاز لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج مطلوبة، وهذا ما نقوله في كل يوم، وننتظر من الآخرين أن يقلعوا عن الأفكار التي لن توصلهم إلى نتيجة، وأن لا ينتظروا متغيرات خارجية، وأن لا ينتظروا شيئاً من خارج المعادلات الوطنية".
وفي الموضوع المالي والاقتصادي، قال النائب فضل الله:" مرة جديدة نؤكد بأن المعالجة تكون من خلال مؤسسات الدولة، وحيث موجودون في مؤسسات الدولة نمارس دورنا وفق ما نراه مصلحة شعبنا، وأيضاً نحن موجودون بين أهلنا وناسنا، وأن الخير والعطاء موجود، وسنكمل في المسار الذي له علاقة بتخفيف المعاناة وبلسمة الجراح حتى نصل إلى المعالجة النهائية عن طريق مؤسسات الدولة التي تبقى هي المسؤولة عن الحلول".
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